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Коронавирус

Собственных накоплений хватит россиянам только на 63 дня

20.05.2020 16:02
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Собственных накоплений хватит россиянам только на 63 дня

Эксперт рассказала, как долго средняя российская семья может прожить на свои собственные сбережения.

Генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева заявила, что в условиях эпидемии коронавируса, в среднем, российская семья сможет прожить на свои сбережения в течение 63 дней, при условии, что семья не будет прибегать к займам и кредитам. При этом она подчеркнула, что 42% граждан смогут оплачивать свои расходы в течение одного месяца и не более того.

Наибольшему риску, по ее словам, подвержены пенсионеры и неполные семьи, где есть несовершеннолетние дети, а также представители обслуживающего персонала, которые в первую очередь потеряли работу, и россияне в возрасте от 25 до 45 лет, которые относятся к самой закредитованной категории граждан страны, пишет РИА Новости.

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