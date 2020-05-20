Россияне стали меньше брать машины в кредит

В апреле число выданных автокредитов снизилось в 5 раз по сравнению с апрелем прошлого года.

Согласно анализу, проведенному специалистами Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства "Автостат", в апреле россияне оформили в пять раз меньше автокредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в апреле текущего года общее количество выданных кредитов на приобретение автомобилей составило 17,5 тыс. единиц, а в апреле 2019 года данный показатель составил 92,8 тыс. единиц. При этом количество автомобилей взятых россиянами в кредит в апреле сократилось и по отношению к марту текущего года. Падение составило более 80%, пишет РИА Новости.