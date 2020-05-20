Минфин отказался продлевать ЕНВД для ИП

Срок действия режима истекает 1 января 2021 года и продлен не будет.

Представители Торгово-промышленной палаты, "Опоры России", "Деловой России" и РСПП направили премьеру страны Михаилу Мишустину письмо, с просьбой продлить действие ЕНВД до 2024 года. В настоящее время данный налоговый режим действует для индивидуальных предпринимателей, а его срок заканчивается 1 января 2021 года. Тем не менее, в Минфине сочли нецелесообразным дальнейшее продление режима и объявили об отказе от дальнейшего использования ЕНВД.

Единый налог на вмененный доход платят индивидуальные предприниматели во многих отраслях экономики. Он представляет собой единый налог, который уплачивается с фиксированного дохода, вмененного плательщику. При этом реальная сумма прибыли не учитывается, пишет РИА Новости.