Российский туризм готовится к выходу из карантина

Отрасль начнет принимать туристов с 1 июня.

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что начиная с 1 июня туристическая отрасль в некоторых регионах России начнет постепенно выходить из режима ограничений. Так, первый этап снятия ограничений предполагает открытие медицинского туризма, после чего откроются отели с коттеджным размещением и апарт-отели. Также, Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают возможность смягчить требования, предъявляемые к санаториям, которые, естественно, должны полностью обеспечивать безопасность своих гостей, пишет ТАСС.