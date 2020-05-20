За сутки больных коронавирусом стало больше на 8764 человек

20.05.2020 11:00 Комментарии

В течение суток численность больных COVID-19 в России вновь пошла на убыль, о чем проинформировали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.

За одни сутки зафиксировано 8 764 заразившихся из 84 регионов, случаев с летальным исходом – 135. Таким образом, в общей сложности число заболевших перешло за отметку в 300 тысяч, составив 308 705 человек. Всего на данный момент выздоровело 85 392 и скончалось 2 972 человек. Кроме этого, согласно информации Роспотребнадзора, на данный момент под медицинским наблюдением остаются 273 тыс.953 человека.