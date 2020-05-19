СМИ предлагают признать отраслью, которая пострадала от COVID-19

Представители ОНФ выступили с предложением: включить региональные и местные СМИ в список отраслей, которые наиболее пострадали от коронавирусной инфекции, что означает их гоподдержку.

Выжить в кризис

Комментируя ситуацию, представитель ОНФ, депутат ГД Наталья Костенко пояснила, что учредителями редакционных коллективов во многих случаях могут являться представители некоммерческих организаций либо просто физлица. И по этой причине они не могут отвечать критериям МСП, и, следовательно, претендовать на господдержку.

В этом плане, как отметила Костенко, необходимость помощи СМИ очевидна, и поэтому необходимо отдельно обратить внимание на эту область и принять соответствующие меры поддержки, уделяя особенное внимание независимым региональным и местным СМИ, которые на сегодняшний день буквально находятся на грани выживания.

«Ведь это самое близкое населению СМИ, источник актуальной и социально важной информации местного значения, партнер и, если хотите, верный друг жителей на местах», - приводит слова Костенко РИА Новости.

На передовой

Ключевым источником прибыли для таких СМИ, как правило, была реклама, которую заказывал бизнес. В этом направлении на фоне коронавирусной пандемии отмечается сокращение объемов рекламы до 90%. В такую сложную ситуацию попала не только печать, но и сетевые ресурсы, а также и телеканалы городского и регионального уровней.

Оценивая сложившуюся ситуацию в этой сфере, в ОНФ отмечают, что сегодня в принципе многим СМИ буквально приходится выживать в условиях новой цифровой реальности. Тем временем, в удаленных уголках России жители ждут репортажей и статей от СМИ, которые, согласно законодательству, обеспечивают их правом на информацию.

«И мы хотим поставить во главу угла интересы в том числе и этих людей. Чтобы СМИ выстояли», - подчеркивают в ОНФ.

При этом стоит отметить, что журналисты сегодня, аналогично врачам и волонтерам, находятся на передовой. Предложения по мерам поддержки планируется направить в кабмин и органы власти.