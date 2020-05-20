Голосование по Конституции и Парад Победы могут пройти в один день

Мероприятия могут провести 24 июня.

Администрация президента рассматривает варианты проведения всеобщего голосования по поправкам в Конституцию и Парада Победы в один день. Об этом сообщил собственный источник РБК знакомый с ситуацией. Оба мероприятия могут состояться 24 июня. В этот день в 1945 году прошел Парад Победы.

Тем не менее, решение по данному вопросу еще не принято в связи с эпидемией коронавируса. Также существует план провести голосование по Конституции в июле, а Парад Победы отложить до 3 сентября.