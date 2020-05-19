Правительство подготовило план восстановления экономики

Предполагается, что восстановление экономики России будет проходить в три этапа и продлится до 2021 года.

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план восстановления экономики в срок до 1 июня текущего года. Собственный источник Интерфакса поделился проектом плана, который правительство обсуждало на заседании в минувший понедельник.

Так, первый этап восстановления экономики представляет собой стадию адаптации, во время которой стоит задача не допустить дальнейшей стагнации и ухудшения ситуации в наиболее пострадавших отраслях. Первый этап продлится до 3 квартала текущего года включительно.

восстановления экономики представляет собой стадию адаптации, во время которой стоит задача не допустить дальнейшей стагнации и ухудшения ситуации в наиболее пострадавших отраслях. Первый этап продлится до 3 квартала текущего года включительно. Второй этап является стадией восстановления, а его основной задачей станет обеспечение роста экономических показателей и реальных доходов граждан страны. Этот этап закончится в конце 2 квартала 2021 года.

является стадией восстановления, а его основной задачей станет обеспечение роста экономических показателей и реальных доходов граждан страны. Этот этап закончится в конце 2 квартала 2021 года. Во время третьего этапа восстановления экономики России, предполагается активный рост экономики и выход на показатели роста, превышающие мировые темпы. Данный этап назван стадией активного роста. Он продлится до конца 2021 года.

В документе указаны и основные цели плана по восстановлению экономики страны. Так, к концу 2021 года планируется добиться: