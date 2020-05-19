Банк России допустил дальнейшее снижение ключевой ставки

В настоящее время инфляция стабилизировалась на уровне 3,1% в годовом выражении.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки. Об этом она заявила на совещании с президентом России Владимиром Путиным. По словам Набиуллиной, учитывая то, что и инфляция и ситуация на финансовом рынке стабилизировались, есть потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки, что окажет существенную поддержку экономике, пишет ТАСС. Сложившаяся в стране ситуация дает регулятору возможность проводить мягкую политику.