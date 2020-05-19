Лавров: "Северный поток - 2" будет реализован

Окончание строительства газопровода укрепит энергетическую безопасность Европы.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российский газопровод "Северный поток - 2" обязательно будет реализован, но сложности с проектом приведут к удорожанию газа для европейских потребителей. Тем не менее, российская сторона не намерена оказывать влияние на Германию в связи с газопроводом и вопросам по его строительству. Лавров еще раз подчеркнул, что в окончании строительства проекта заинтересована не только Россия, но и вся Европа, так как "Северный поток - 2" укрепит энергетическую безопасность ЕС, пишет ТАСС.