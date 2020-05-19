Правительство не рассматривало вариант раздачи денег из ФНБ населению

Государство уже оказало поддержку населению, в виде социальных выплат, на 570 млрд рублей.

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о планах правительства на средства Фонда национального благосостояния. По его словам, в кабмине даже не рассматривали вариант о раздаче денег из средств ФНБ населению. Такого варианта помощи гражданам, пострадавшим от коронавируса, не было. При этом министр подсчитал, что если раздать гражданам страны все деньги ФНБ, то на каждого придется порядка 54 тыс. рублей, отметив, что в настоящее время социальная помощь населению составляет порядка 570 млрд рублей.

Тем не менее, в правительстве намерены потратить часть средств Фонда на нивелирование негативных последствий эпидемии коронавируса для экономики, пишет РБК.