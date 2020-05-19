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Сенатор ответил на предложение Жириновского ликвидировать Совфед

19.05.2020 16:58
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Сенатор ответил на предложение Жириновского ликвидировать Совфед

Подобные заявления Жириновского являются политическим пиаром.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ликвидировать Совет Федерации, мотивируя свое заявление тем, что в России итак слишком много чиновников, а Совет Федерации вовсе не нужен. Об этом политик написал в своем Twitter.

В Совете Федерации прокомментировали заявление Жириновского. Так, председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко считает, что лидер ЛДПР просто "пиарится" и пытается обратить на себя внимание подобными "эпатажными способами", пишет РИА Новости

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