Ученые выявили невосприимчивых к COVID-19 людей

Речь идет о тех, кто ранее перенес атипичную пневмонию.

Согласно исследованию, проведенному группой американских и швейцарских ученых, существуют люди невосприимчивые к коронавирусной инфекции. По полученным специалистами данным, речь идет о тех, кто переболел атипичной пневмонией во время вспышки инфекции в 2003 году. Специалисты установили, что некоторые люди имеют антитела от атипичной пневмонии, которые могут защитить их и от COVID-19, пишет РИА Новости.