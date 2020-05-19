Путин: Стратегию ЕАЭС можно принять без пункта по газу

Российский лидер предложил определить формирование стоимости газа после консультаций экспертов государств-членов и Евразийской экономической комиссии.

На встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, состоявшейся в формате видеоконференции, российский лидер Владимир Путин выступил с инициативой принять Стратегию развития ЕАЭС до 2025 года, но без пункта о формировании цен на газ. Такое предложение поступило из-за позиции Белоруссии и Армении, которые не согласны с формулой формирования стоимости газа, прописанной в документе. Данная формула, поддерживаемая Россией, Киргизией и Казахстаном, предполагает, что подходы к ценообразованию на транспортировку газа будут определены позже, в ходе переговоров по формированию общего рынка газа ЕАЭС, пишет РИА Новости.