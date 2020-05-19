Количество безработных в России выросло до 1,6 млн человек

В Министерстве труда ожидают роста безработицы до 2,5 млн человек.

По информации, озвученной вице-премьером Татьяной Голиковой неделю назад, количество безработных граждан в России составляло 1,434 млн человек. В настоящее время, по данным министра труда Антона Котякова, количество безработных в России составляет 1,6 млн человек. Таким образом, за неделю количество россиян потерявших работу выросло более чем на 11%. При этом министр сообщил, что в ведомстве ожидают роста безработицы до 2,5 млн человек в ближайшее время, пишет РБК.