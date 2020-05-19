Минфин оценил потери ВВП России в апреле
19.05.2020 10:45
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ВВП России в апреле снизился на 28%.
По данным ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета, специалисты ведомства оценили падение ВВП России за апрель, который был нерабочим месяцем, в 28% по отношению к марту текущего года. Аналитики ведомства отмечают, что на серьезное падение показателя повлиял не только принятый в стране режим самоизоляции, но и падение цен на нефть, пишет РБК.
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