Мишустин вернул обязанности премьера

Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении действия указа о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьера страны.

Премьер-министр России Михаил Мишустин приступил к исполнению своих обязанностей. Приказ о возвращении ему полномочий премьера подписал президент страны Владимир Путин. Этим же документом прекращается временное исполнение обязанностей премьер-министра Андреем Белоусовым, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что в конце апреля премьер России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Он обратился к президенту с просьбой возложить исполнение его обязанностей на первого вице-премьера Андрея Белоусова.