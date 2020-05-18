"Газпром" начал проектировать "Силу Сибири - 2"
18.05.2020 18:55
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Специалисты корпорации уже приступили к проектным работам.
Глава российской корпорации "Газпром" Алексей Миллер заявил, что специалисты компании приступили к проектным работам по газопроводу "Сила Сибири - 2". Трубопровод будет проложен через Монголию в Китай. Мощность проекта составит 50 миллиардов кубометров газа ежегодно. Также, газопровод призван обеспечить топливом Восточную Сибирь и соединить западную и восточную газотранспортную инфраструктуру страны, пишет РИА Новости.
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