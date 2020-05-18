В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия кинотеатров и спортивных клубов

Компании занятые в сфере развлечений могут начать работу только во время третьего этапа снятия режима ограничений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда россиянам ждать открытия кинотеатров, спортивных залов и салонов красоты. По ее словам, развлекательные заведения будут открыты только во время третьего этапа снятия ограничений в России. Она напомнила россиянам, что во время второго этапа будут открыты сначала небольшие магазины, а затем к ним присоединятся более крупные торговые залы и уличная торговля. А вот кинотеатры, фитнес-центры и другие подобные заведения будут открыты в последнюю очередь, пишет RT.