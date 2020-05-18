Путин попросил отметить Ураза-байрам дома

Президент России призывает отказаться от коллективных молитв во время мусульманского праздника Ураза-байрам.

Президент России Владимир Путин обратился ко всем мусульманам России. Глава государства просит отметить дома праздник Ураза-байрам, завершающий священный месяц Рамадан и традиционно собирающий вместе большое количество верующих. Президент просит, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, не посещать мечети, не собираться большими компаниями с семьей и друзьями и соблюдать режим самоизоляции, пишет РБК.