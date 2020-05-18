За минувшие сутки в Москве обнаружили 3238 инфицированных коронавирусом

Общее количество инфицированных в столице достигло 146062 человек.

За прошедшие сутки российские медики обнаружили 8926 инфицированных коронавирусом в России. Больше всего зараженных выявлено в столице. Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Москве обнаружено 3238 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, общее количество зараженных составило 146062 человека, выздоровело 28913 человек, 1580 скончались.

Всего в России выявлено 290678 инфицированных коронавирусом, 70209 пациентов выздоровело, 2722 скончалось.