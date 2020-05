США рассказали о создании Россией "морского монстра"

Российский экраноплан А-050 на динамической воздушной подушке практически полностью незаметен для радаров потенциального противника.

Американское издание We Are the Mighty рассказало о том, что Россия создает "морского монстра". Так в статье назвали экраноплан А-050. Как утверждают авторы статьи, новый экраноплан А-050 "Чайка-2" создан с использованием самых современных материалов, имеет вес около 50 тонн и вмещает 9 тонн груза или порядка 100 человек. Экраноплан сможет разгоняться до 450 км/ч, преодолевать до 5 тыс. км и двигаться по воде, льду и ровной степи.

По словам главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова, на борту нового экраноплана будет располагаться современное ракетное вооружение. Он будет использоваться для охраны Северного морского пути, Черного и Каспийского морей, пишет РИА Новости.