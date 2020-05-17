Оценена возможность открытия курортного сезона в России

Сезонный отдых в РФ возможен, но при условии улучшения эпидемиологической ситуации.

Руководитель Роспотребнадзора, главный российский санитарный врач Анна Попова в интервью каналу "Россия 1" выразила надежду, что в текущем году курортный сезон в РФ будет открыт. По ее словам, сезонный отдых возможен в том случае, если эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.