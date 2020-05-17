Число заболевших COVID-19 в России выросло на 9709 человек

На данный момент в нашей стране общее количество инфицированных выросло до 281752 человек.

За минувшие 24 часа российские врачи обнаружили 9709 человек с подтвержденной инфекцией COVID-19, рассказали в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса на территории России. Отмечается, что наибольший суточный прирост новых случаев заболевания зарегистрирован в Москве (3855 заразившихся), Подмосковье (907 инфицированных) и Санкт-Петербурге (451 человек),

Таким образом, в Российской Федерации за весь период эпидемии коронавируса выявили 281752 заболевших. Из них 67373 пациента выздоровели, 2631 человек умер от осложнений.