Международное сообщение может быть возобновлено этим летом

В Минтрансе выразили надежду на то, что россияне уже этим летом смогут вылететь за границу.

Глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал о том, когда может быть восстановлено внутреннее и международное авиасообщение. По его словам, внутренние перевозки пассарижов авиатранспортом могут быть возобновлены в июне, а международные полеты откроются уже в июле. Тем не менее Дитрих подчеркнул, что возобновление авиарейсов будет зависеть от эпидемиологической ситуации как в России, так и в тех странах, с которыми планируется восстановить авиасоощение, пишет РИА Новости.