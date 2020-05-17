Громкий разговор может оставить COVID-19 в воздухе на 14 минут

Новое исследование американских ученых обнаружило, что громкая речь может оставить коронавирус в воздухе на 14 минут.

Ученые Национального института диабета и болезней органов пищеварения и почек в штате Мэриленд выяснили, что тысячи крошечных капель, распыленных изо рта громко разговаривающих людей, могут оставаться в воздухе гораздо дольше, чем ожидалось. В своем исследовании ученые использовали лазерные лучи для изучения брызг от человека, который громко повторял слова «оставаться здоровым» в течение 25 секунд.

Фраза была выбрана потому, что звук «th» в слове «здоровый» оказался «эффективным генератором речевых капель оральной жидкости». Данные с замкнутой, застойной воздушной среды снималась в течение 80 минут, и каждый кадр анализировался, чтобы обнаружить, сколько рассеянных частиц висело в воздухе, прежде чем исчезнуть.

Авторы заявили:

«Давно признано, что респираторные вирусы могут передаваться через капли, образующиеся при кашле или чихании. Менее широко известно, что при нормальной речи также образуются тысячи капель ротовой жидкости с широким распределением по размеру. Капли могут содержать различные респираторные патогены, включая вирус кори и гриппа, а также микобактерии туберкулеза. Высокие вирусные нагрузки тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса были обнаружены в пероральных жидкостях Covid-19-позитивных пациентов, включая инфицированных с бессимптомным течением болезни. Тем не менее, возможная роль маленьких речевых капельных ядер с диаметрами, которые потенциально могут оставаться в воздухе в течение длительных периодов времени, не получила должного признания».

Ученые пришли к выводу:

«Высокочувствительные наблюдения рассеяния лазерного света показали, что громкая речь может испускать тысячи капель ротовой жидкости в секунду».

Они добавили:

«Эти наблюдения подтверждают, что существует значительная вероятность того, что нормальная речь вызывает передачу вируса по воздуху в ограниченном пространстве».

Ученые также обнаружили, что более крупные частицы распадаются быстрее, чем более мелкие, возможно потому, что они обезвоживаются быстрее, пишет nzherald.co.nz.