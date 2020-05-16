Предприниматели смогут узнать о доступной бизнесу поддержке по номеру ИНН

Для получения информации о действующих и доступных мерах поддержки предпринимателю нужно ввести свой номер ИНН в специальном разделе сайта ФНС.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила новый сервис, с помощью которого предприниматели смогут получить информацию о предоставляемых мерах поддержки российскому бизнесу в условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

Уточняется, что в специальном разделе портала ФНС предпринимателю нужно ввести свой номер ИНН и сервис в автоматическом режиме отобразит все действующие и доступные для налогоплательщика меры поддержки.