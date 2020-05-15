В Госдуме назвали сроки укрепления рубля

Национальная валюта может укрепиться уже к концу текущего года.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, когда россияне могут ждать укрепления рубля. По его прогнозу, укрепление национальной валюты может произойти уже к концу текущего года. Аксаков подчеркнул, что на курс рубля влияют цены на нефть и, конечно, мировая пандемия коронавируса, во время которой сократилось потребление энергоресурсов, в том числе и нефти. Но, когда пандемия пойдет на спад и будет восстановлено мировое производство, цены на нефть вырастут, а с ними укрепится и рубль, что может произойти к концу года, пишет РИА Новости.