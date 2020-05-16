В России число инфицированных COVID-19 выросло на 9200 человек

На 16 мая 2020 года в РФ общее количество заболевших коронавирусом достигло 272043 человек.

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой вирусной пневмонии, за прошедшие сутки российские медики зарегистрировали 9200 новых случаев заражения COVID-19. Отмечается, что наибольшее количество инфицированных выявлено в Москве (3505 заболевших), Московской области (937 заболевших) и Санкт-Петербурге (525 заболевших).

Таким образом, за все время эпидемии коронавируса в Российской Федерации общее число заразившихся достигло 272043 человек, из них 63166 пациентов выздоровело, 2537 заболевших умерло.