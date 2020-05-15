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Россия обжаловала решение о выплате $57 млрд по делу ЮКОСа

15.05.2020 16:19
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Россия обжаловала решение о выплате $57 млрд по делу ЮКОСа

Жалобу России будет рассматривать Верховный суд Нидерландов.

В пресс-службе Минюста России сообщили, что обжаловали решение, принятое апелляционным судом Гааги, о выплате мажоритарным акционерам ЮКОСа $57 млрд. В ведомстве сообщили, что жалоба подана в Верховный суд Нидерландов. Российская сторона указывает на то, что в суде не обратили внимание на важный факт нарушения истцами антикоррупционного и антиотмывочного законодательства России, пишет РИА Новости.

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