Россия обжаловала решение о выплате $57 млрд по делу ЮКОСа

Жалобу России будет рассматривать Верховный суд Нидерландов.

В пресс-службе Минюста России сообщили, что обжаловали решение, принятое апелляционным судом Гааги, о выплате мажоритарным акционерам ЮКОСа $57 млрд. В ведомстве сообщили, что жалоба подана в Верховный суд Нидерландов. Российская сторона указывает на то, что в суде не обратили внимание на важный факт нарушения истцами антикоррупционного и антиотмывочного законодательства России, пишет РИА Новости.