Лавров заявил о "перестраховочных" мерах после окончания пандемии

Тем не менее, глава МИД не ожидает слишком жестких ограничений.

После того, как удастся победить коронавирус, люди не смогут вернуться к прежней свободной системе общения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, даже после того, как снимут все ограничения и появится вакцина от COVID-19, останутся "перестраховочные" меры обеспечения безопасности, например, на транспорте. И хотя Лавров не ожидает слишком жестких мер, таких, как, введение выездных виз из России, но международное сообщение будет восстанавливаться достаточно длительное время, пишет РБК.