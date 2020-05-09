Судно "Академик Черский" прибыло в порт Германии
Российский трубоукладчик, способный завершить строительство "Северного потока - 2", встал на якорь в немецком порту Мукран.
По информации, предоставленной сайтом по отслеживанию местоположения кораблей Vesselfinder, судно "Академик Черский" зашло в территориальные воды Германии. Сейчас трубоукладчик, принадлежащий российской компании "Газпром", бросил якорь вблизи немецкого порта Мукран, где располагается логистический терминал для постройки энергетического проекта "Северный поток - 2", пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что "Академик Черский" вышел из акватории Калининградской области и направился в порт Германии.
Написать комментарий