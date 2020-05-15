За сутки в России выявлено 10598 новых случаев инфицирования COVID-19

Общее количество зараженных в России достигло 262843 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки российские медики выявили 10598 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество зараженных в России достигло 262843, выздоровело 58226 человек, а 2418 пациентов скончались.

В Москве за сутки обнаружено 4748 зараженных, а общее количество инфицированных в столице достигло 135464 человек. В Подмосковье общее количество зараженных превысило 25 тыс. человек и составило 25525 инфицированных. В Санкт-Петербурге общее количество инфицированных коронавирусом составило 9486 человек.