Симоньян сравнила системы здравоохранения США и России

В России существует массовая медицина, которой может воспользоваться любой гражданин страны.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сделала сравнительный анализ здравоохранения России и США на примере отношения к коронавирусу. По ее мнению, в США прекрасная медицина, но она не носит массового характера, а предназначена для обеспеченных людей. Это хорошо видно на примере коронавируса. Симоньян отметила, что очень большой процент смертей от COVID-19 в Штатах среди афроамериканцев, так как они являются представителями самых бедных слоев населения и просто не могут себе позволить не то что качественного лечения, но и вызова скорой. В России же, еще со времен СССР, сохранилась массовая медицина.

При этом Симоньян отметила и разный подход к лечению коронавируса. Так, в США всем советуют оставаться дома и лечиться в домашних условиях. В России же наоборот, всех призывают вызывать врачей. Именно разным подходом и объясняется такое сильное различие в данных по инфицированным коронавирусом, пишет РИА Новости.