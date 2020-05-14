Почти треть российских компаний находятся под угрозой банкротства

Почти 32% участников опроса заявили об угрозе банкротства для их компаний.

Сотрудники центра социально-экономических исследований ЦСР провели опрос среди руководителей компаний и выяснили, что порядка 32% российских предпринимателей заявили об угрозе банкротства. Данными исследования поделилась руководитель ЦСР Лора Накорякова. По ее словам, больше всего потенциальных банкротств в сфере торговли и услуг. Порядка 40% представителей отрасли заявили о риске банкротства. Наименьшая доля, которая составляет 24%, зафиксирована в сфере энергетики и других ресурсов, пишет РБК.