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Коронавирус

Первые 44 тыс. ИП получили гранты на выплаты зарплат

14.05.2020 19:09
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Первые 44 тыс. ИП получили гранты на выплаты зарплат

Выплаты составляют 12130 рублей на человека.

Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал о том, как реализуется программа помощи представителям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от коронавируса. Согласно его докладу, первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей, которые не имеют наемных сотрудников, получили денежные гранты в размене 12130 рублей в рамках помощи от государства. Выплаченная помощь оценивается в 500 млн рублей, а всего по программе предусмотрены выплаты более 81 млрд рублей, пишет РБК.

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