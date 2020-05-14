На поддержку российских авиакомпаний выделено 23,4 млрд рублей

Финансирование можно будет направить на заработные платы персонала, лизинговые платежи, а также оплату стоянки самолетов.

По поручению президента

Российское правительство выделило 23,4 млрд рублей на поддержку отечественных авиакомпаний – соответствующая информация поступила от пресс-службы кабмина. В сообщении говорится, что эти деньги будут направлены на возмещение убытков, которые возникли в результате распространения коронавируса.

«Такое постановление утвердило правительство», - цитирует ТАСС информацию.

Как сообщается, поддержка перевозчиков – это поручение главы РФ Владимира Путина. Субсидии можно будет направить на заработные платы сотрудников (минимум 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не больше 30%). Кроме этого, можно будет профинансировать стоянку самолетов (не больше 10%), операционную деятельность и содержание имущества.

Чтобы получить помощь от государства, компании необходимо направить в Росавиацию заявление, а также соответствующий пакет документов. Решение о предоставлении субсидии будет принято в течение двадцати рабочих дней.

Ситуация в отрасли

Как напоминает ТАСС, авиационные перевозки оказались одними из самых пострадавших отраслей экономики на фоне пандемии коронавируса. Как ранее оценили в правительстве, благодаря субсидиям, которые выделяются от государства, авиакомпании смогут пережить сложный период ограничений из-за эпидемии. В частности, это должно помочь оставить в прежнем составе кадровый потенциал гражданской авиации.

Сегодня наша страна практически полностью остановила международное авиасообщение. Проходят только грузовые, почтовые, а также рейсы санитарного и гуманитарного характера. Кроме этого, часть компаний используют простаивающие самолеты для осуществления грузоперевозок, как правило, товаров медицинского назначения.

По информации Росавиации, в минувшем апреле отечественные авиаперевозчики смогли обслужить 771,2 тыс. пассажиров. Сокращение объемов авиаперевозок составило 91,8% (в сравнении с прошлым годом).