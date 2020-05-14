Попова: рост числа инфицированных COVID-19 в России остановлен
14.05.2020 18:37
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Темпы прироста новых инфицированных коронавирусом в России весьма незначительны.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России удалось остановить рост количества инфицированных коронавирусом. По ее словам, в настоящее время темпы прироста новых зараженных COVID-19 в стране незначительны, поэтому можно говорить об остановке роста заболевших. Своим мнением Попова поделилась в эксклюзивном интервью на телеканале "Россия 1", сообщает РИА Новости.
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