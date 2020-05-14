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Коронавирус

Происхождение COVID-19 до сих пор остается загадкой

14.05.2020 17:33
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Происхождение COVID-19 до сих пор остается загадкой

Согласно новому компьютерному моделированию, высокоинфекционный вирус SARS-CoV-2 наиболее идеально приспособлен для заражения клеток человека, а не клеток летучей мыши или ящера.

В поисках вакцины или лекарственного средства для лечения COVID-19 австралийские ученые использовали высокопроизводительное компьютерное моделирование для изучения способности вируса поражать клетки 12 экзотических и домашних животных в надежде идентифицировать источник вируса.

Исследование, проведенное учеными Университета Флиндерс, сравнило моделирование со способностью вируса связываться с клетками человека и обнаружило, что вирус SARS-CoV-2 более приспособлен для поражения людей, чем любого из протестированных видов животных.

«Результаты ясно показывают, что вирус COVID-19 превосходно адаптирован для заражения людей», - говорит профессор университета Флиндерс Николай Петровский, ведущий автор исследования. «Способность вируса связывать белок на клетках человека была намного выше, чем способность связывать тот же белок у летучих мышей, что свидетельствует о том, что летучие мыши являются прямым источником человеческого вируса».

Компьютерное моделирование команды показывает, что вирус SARS-CoV-2 также прочно связан с клетками панголинов - экзотического муравьеда, незаконно ввозимого в Китай.

«Хотя некоторые китайские ученые предположили, что вирус COVID-19 мог передаваться человеку от ящеров, имеющиеся в настоящее время данные не поддерживают эту идею», - говорит профессор Петровский.

Проведенное исследование указывает на ряд причин, по которым вирус стал настолько хорошо адаптирован к человеку, таких, как конвергентная эволюция после воздействия на клетки человека, редкие мутации, которые смешивают гены двух видов, и воздействие на клетки человека в самом начале пандемии. Но как и где возник вирус SARS-CoV-2, приспособленный для превращения в такой эффективный человеческий патоген, остается загадкой, которая требует интенсивного дальнейшего научного исследования, заключают исследователи.

Ученые добавляют, что выявление причин заболевания поможет усилиям по защите людей от будущих пандемий коронавируса, пишет MedicalXpress.

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