В Москве начнут массовое тестирование на иммунитет к COVID-19

В перспективе, количество проводимых за сутки тестов будет доведено до 200 тыс.

Власти Москвы приняли решение начать тестирование москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу. Тестирование будет проводиться с использованием иммуноферментного анализа (ИФА), а количество тестов в первое время будет составлять порядка 100 тыс. в сутки. Впоследствии, количество проведенных за сутки тестов будет увеличено до 200 тыс. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, у столичного здравоохранения достаточно технического потенциала для решения поставленной задачи, пишет ТАСС.