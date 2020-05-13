Занятые с людьми медики и соцработники получат доплаты

Доплата будет осуществляться в течение трех месяцев.

Власти Москвы приняли решение об оказании материальной поддержки социальным работникам и медикам, работающим с людьми во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Так, социальные работники, которые помогают горожанам на дому или работают в стационарах, будут получать дополнительно 25 тыс. рублей в месяц. А доплата медицинским работникам, занятым в психоневрологических интернатах, домах престарелых и стационарных учреждениях семьи и детства, составит 46 тыс. рублей в месяц. Выплаты будут осуществляться в течение трех месяцев с 15 апреля по 15 июля, пишет Российская газета.