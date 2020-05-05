Президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор

Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули вопросы, связанные с отношениями Москвы и Минска и взаимодействием в интеграционных структурах.

Глава Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 5 мая, провел телефонные переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Уточняется, что президенты затронули вопросы, связанные с отношениями Москвы и Минска и взаимодействием в интеграционных структурах, а также обсудили подготовительные мероприятия, приуроченные к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Помимо этого главы двух стран обменялись информацией о мерах, которые российские и белорусские власти принимают для борьбы с пандемией инфекции COVID-19, пишет РИА Новости.