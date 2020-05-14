Президент призвал не забывать о текущих задачах во время эпидемии COVID-19

Работа по поддержке экономики, бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса должна быть продолжена.

В ходе совещания по вопросам развития генетических технологий, президент России Владимир Путин призвал не забывать о текущих задачах, стоящих перед страной и правительством. Президент подчеркнул, что в последнее время все внимание властей уходило на борьбу с коронавирусом и оказанию поддержки экономике, бизнесу и населению. Конечно, эта работа будет продолжена, но, по словам главы государства, нельзя забывать и о текущих задачах и долгосрочной повестке, пишет РИА Новости.