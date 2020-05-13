Президент заявил о сокращении доходов бюджета

Тем не менее власти продолжат оказывать поддержку бизнесу и населению.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что доходы федерального бюджета довольно существенно сократились. На это повлияло падение цен на нефть и другие энергоресурсы. Тем не менее, по словам главы государства, власти делают все возможное для продолжения оказания помощи как бизнесу, так и населению страны, продолжают изыскивать средства. Владимир Путин подчеркнул, что данная работа должна быть продолжена и доведена до конца, пишет РИА Новости.