Президент заявил о сокращении доходов бюджета
13.05.2020 17:30
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Тем не менее власти продолжат оказывать поддержку бизнесу и населению.
Президент России Владимир Путин заявил о том, что доходы федерального бюджета довольно существенно сократились. На это повлияло падение цен на нефть и другие энергоресурсы. Тем не менее, по словам главы государства, власти делают все возможное для продолжения оказания помощи как бизнесу, так и населению страны, продолжают изыскивать средства. Владимир Путин подчеркнул, что данная работа должна быть продолжена и доведена до конца, пишет РИА Новости.
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