Аэрофлот просит президента смягчить карантин в регионах

Глава "Аэрофлота" попросил президента дать поручение о проверке целесообразности введения жестких карантинных мер в регионах и разработать меры по их смягчению.

В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным о мерах по оказанию поддержки авиапрому и авиаперевозкам, генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев попросил главу государства смягчить карантинные меры в регионах. По его словам, в большинстве регионов страны введены специальные меры, согласно которым все прибывающие на территорию региона из Москвы должны пройти двухнедельный карантин в обсерваторе. В основном, обсерварторы устроены в санаториях и гостиницах, где проходящие карантин обязаны оплачивать проживание за свой счет. По словам Савельева, данное решение позволит в разы увеличить количество перелетов из Москвы в регионы, что существенно поддержит авиапром в сложившихся условиях, сообщают Ведомости, ссылаясь на собственные источники знакомые с ситуацией.