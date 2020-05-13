Дмитрий Козак курирует вопросы связанные с развитием ситуации на Донбассе.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в Берлин с рабочим визитом. Об этом сообщил репортер издания B. Z. Аксель Лир в своем Twitter. По его словам, в Берлин прибыл спецборт "Россия", на борту которого находится Дмитрий Козак, прибывший на рабочую встречу в Ведомство федерального канцлера ФРГ.

Пресс-служба ведомства отказалась комментировать визит Козака, сославшись на то, что Ведомство федерального канцлера ФРГ не дает комментариев о рабочих встречах и переговорах. Тем не менее, есть предположение, что Козак прибыл в Берлин для проведения переговоров по Донбассу, так как он является куратором данного вопроса со стороны России, пишет ТАСС.