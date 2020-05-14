В России выявлен новый опасный симптом COVID-19

У пациентов наблюдается клиническая картина серозного перетонита, сопровождающаяся высокой температурой и острой болью в животе.

Российские специалисты обнаружили нетипичный симптом коронавирусной инфекции. Так, во время лечения пациентов, инфицированных COVID-19, медики столкнулись с проявлением симптома "острого живота" на фоне повышенной температуры тела. Об обнаружении нового симптома коронавируса сообщили специалисты Федерального медико-биологического агентства России. По их мнению, на основании проведенного лечения двух пациентов, можно говорить о появлении нового варианта COVID-19, для которого характерна клиническая картина серозного перитонита, пишет РБК.