В России выявлено 9974 инфицированных COVID-19 за сутки

Больше всего зараженных коронавирусом обнаружено в столице России.

За минувшие сутки медики выявили 9974 случая инфицирования коронавирусной инфекцией в России, из которых 4712 случаев зафиксировано в Москве, а общее количество зараженных в столице достигло 130716 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией общее количество инфицированных в России достигло 252245 человек, выздоровело 53530 пациентов, скончалось 2305 инфицированных.