В России выявлено 9974 инфицированных COVID-19 за сутки
14.05.2020 11:06
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Больше всего зараженных коронавирусом обнаружено в столице России.
За минувшие сутки медики выявили 9974 случая инфицирования коронавирусной инфекцией в России, из которых 4712 случаев зафиксировано в Москве, а общее количество зараженных в столице достигло 130716 человек.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией общее количество инфицированных в России достигло 252245 человек, выздоровело 53530 пациентов, скончалось 2305 инфицированных.
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