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В ПФР назвали оптимальный срок подачи заявок на выплаты на детей

14.05.2020 10:52
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В ПФР назвали оптимальный срок подачи заявок на выплаты на детей

Подавать заявку на получение выплаты на детей от 3 до 16 лет лучше после 15 мая.

Специалисты ПФР дали рекомендации о том, когда надо подавать заявки для получения единовременной выплаты на детей с 3 до 16 лет. Так, наиболее оптимально оформить заявку после 15 мая. По словам сотрудников Фонда, в настоящее время портал госуслуг, на котором можно оформить заявку, сильно перегружен и работает не в полном объеме, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что подать заявление на получение единовременной выплаты на детей с 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей можно на портале госуслуг, в территориальном отделении ПФР или через МФЦ. Заявка будет рассмотрена в течение 3 дней, а еще 2 дня понадобится на перечисление выплаты. Подать заявление можно до 1 октября текущего года.

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Появился сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 16 лет
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