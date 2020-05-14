Вакцинация от COVID-19 в России может проходить по военному пути

При правильном подходе к вакцинации для выработки коллективного иммунитета у популяции в России необходимо получить порядка 70 млн доз препарата.

Академик РАН Сергей Колесников рассказал о том, как в России может проходить вакцинация от коронавирусной инфекции. Так, по словам академика, существует традиционный путь вакцинации, когда прививается все население. И если Россия выберет его, то всеобщая вакцинация может начаться в конце этого - начале следующего года. Прививать будут все население, а для выработки коллективного иммунитета понадобится порядка 70 млн доз препарата.

Тем не менее, существует и другой путь, так называемый "военный тип" вакцинации, когда прививается не все население, а только те группы людей, которые подвержены наибольшему риску тяжелого течения болезни или работают в очагах инфекции. В этом случае вакцинация может начаться уже осенью или в начале зимы этого года, пишет Парламентская газета.